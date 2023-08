Le Chef de l’Etat se rend au chevet de l’élève Adnène Maamouri victime de l’explosion d’une mine

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, jeudi après-midi, au chevet de l’élève Adnène Maamouri qui a perdu son œil et la paume de sa main droite lors d’une explosion d’une mine dans le mont Maghila alors qu’il recueillait du romarin pour le vendre afin de financer les dépenses inhérentes à la rentrée scolaire.

Le président de la République s’est longuement entretenu avec le blessé à l’hôpital militaire de Tunis, soulignant qu’il mérite d’être honoré à l’occasion de la journée du savoir pour sa lutte en vue d’une vie décente.

Le président de la République a souligné que l’Etat doit se mobiliser pour lever l’injustice subie par les pauvres, « afin que le citoyen puisse vivre en toute sécurité et dignité dans un Etat souverain », lit-on dans un communiqué publié par la présidence. de la République.

Le chef de l’Etat a honoré, aujourd’hui, lors d’une cérémonie organisée au Palais de Carthage à l’occasion de la célébration de la journée du savoir, les lauréats de l’enseignement de base, du secondaire, du supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que des responsables du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

