Le chef de l’Etat s’entretient avec le ministre des finances du gouvernement libyen d’union nationale

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu vendredi au palais de Carthage, avec le ministre libyen des finances dans le gouvernement d’union nationale, Faraj Boumtari.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur la coopération entre la Tunisie et la Libye ainsi que sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à travers la mise en œuvre de certains projets communs et la modernisation de plusieurs accords bilatéraux conclus dans divers domaines, dont notamment l’investissement et la coopération mixte.

A l’issue de l’entretien, le ministre des Finances libyen a indiqué avoir évoqué avec le chef de l’Etat des questions relatives à la coopération commerciale et la zone de libre échange ainsi que d’autres questions stratégiques.

Il a également fait part de la détermination des deux parties à renforcer davantage la coopération bilatérale à tous les niveaux en vue de réaliser l’intégration économique et financière entre les deux pays.