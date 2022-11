Le chef de l’Etat s’entretient avec le Premier ministre du Québec

Le président de la République Kais Saied a mené, dimanche soir, sur l’île de Djerba, un entretien avec le Premier ministre de la province canadienne de Québec, François Legault, et a exprimé la volonté de renforcer davantage les relations entre la Tunisie et le Québec, notamment dans les domaines économique, commercial, touristique et culturel.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Saied s’est dit satisfait de la réussite de l’intégration des Tunisiens dans cette province canadienne, se félicitant du niveau d’échange estudiantin et de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique.

Pour sa part, Legault a affirmé que la province de Québec est prête à renforcer ses relations avec la Tunisie, notamment dans les domaines économique et commercial, l’économie verte et les énergies renouvelables, évoquant, dans ce contexte, la forte participation des acteurs économiques de la province au Forum économique de la Francophonie et les rencontres fructueuses qui ont eu lieu avec des hommes d’affaires tunisiens.

Le Premier ministre du Québec a félicité le chef de l’Etat pour le succès de la Tunisie dans l’organisation du Sommet de la Francophonie, saluant la générosité des Tunisiens, et la richesse des sujets évoqués lors du Sommet.

A cette occasion, le président de la République a adressé une invitation officielle à François Legault pour se rendre en Tunisie.

Un accord de partenariat a été signé, ce dimanche, sur l’île de Djerba, entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunisie, l’Agence de Promotion des Investissements Etrangers et la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (Canada), visant à renforcer les échanges commerciaux entre les parties concernées.

En vertu de cet accord, ces trois parties œuvreront à favoriser le rapprochement entre les milieux d’affaires tunisien et québécois, à faire avancer les échanges économiques et commerciaux bilatéraux et à identifier de nouvelles opportunités.