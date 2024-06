Le chef du gouvernement rencontre la communauté tunisienne à Séoul

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a rencontré, mercredi soir, au siège de l’ambassade de Tunisie à Séoul, les membres de la communauté tunisienne établie en Corée.

A cette occasion, Hachani a salué le niveau des compétences tunisiennes travaillant à l’étranger, les appelant à représenter dignement la Tunisie et à tirer profit de leur expérience à l’étranger et à préserver le sens d’appartenance à la patrie.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a évoqué les efforts inlassables entrepris en vue de rétablir les équilibres de l’Etat, au service du peuple tunisien, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, de la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi, et de l’ambassadeur de Tunisie à Séoul, Kaïs Darragi.

Rappelons que le chef du gouvernement effectue du 3 au 6 juin une visite de travail en République de Corée à la tête d’une délégation tunisienne qui participe au Premier sommet Corée du Sud-Afrique, à Séoul. Le sommet se tient sous le slogan « L’avenir que nous construisons ensemble : croissance partagée, durabilité et solidarité ».