Le chef du gouvernement s’entretient avec le président du bloc parlementaire d’Ennahdha

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi, s’est entretenu, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le président du bloc parlementaire du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri.

D’après Khemiri, cité dans un communiqué de la primature, l’entretien s’inscrit dans le cadre des concertations menées entre l’Exécutif et les composantes du paysage parlementaire. Des concertations qui visent à échanger les points de vue sur des questions à caractère économique, social ou encore de développement.

L’entrevue a également porté sur le projet de loi de finances pour l’exercice 2021 ainsi que sur le projet de loi de finances complémentaire pour l’année 2020, a encore souligné Khemiri. « Le chef du gouvernement a dit comprendre la nécessité d’approfondir la réflexion au sujet d’un ensemble de propositions, à la lumière de la crise provoquée par le nouveau coronavirus », a-t-il dit.

L’entretien a été aussi l’occasion de passer en revue la situation sociale et de développement dans plusieurs régions, a-t-il indiqué, assurant que le chef du gouvernement avait promis, d’effectuer des visites, pour constater de visu, les difficultés sociales et les besoins en matière de développement dans ces régions.

Selon le communiqué, les deux parties ont évoqué la loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public, plus connue sous l’appellation, loi portant dispositions dérogatoires pour le recrutement des diplômés du supérieur, au chômage depuis dix ans et plus.

Dans ce contexte, Mechichi a affirmé que son cabinet se penche à présent à parachever l’élaboration d’une base des données sur les jeunes sans emplois, en vue d’apporter une réponse adéquate.