Le choix de la Tunisie pour fabriquer le vaccin ARNm reflète sa crédibilité en matière de fabrication de vaccins et de médicaments

Le choix de la Tunisie par l’organisation mondiale de la santé, (OMS), parmi 6 pays de l’Afrique pour la fabrication du vaccin ARNm contre le covid-19, est le résultat de la crédibilité du pays en matière de fabrication des médicaments, a indiqué Sara Masmoudi, présidente de la chambre nationale de l’industrie pharmaceutique. Dans une déclaration à la TAP mercredi, Masmoudi a précisé que les entreprises locales de fabrication des médicaments ont l’aptitude de produire des médicaments anti-covid-19 après la réception de la technologie de ARNm, conformément à la décision de l’OMS.

- Publicité-

Ce choix a été fait grâce à la crédibilité acquise à l’institut pasteur en matière de fabrication de vaccin BCG en plus de la capacité de produire des médicaments chimiques par les entreprises locales, a encore dit Masmoudi. 80pc des médicaments fabriqués en Tunisie sont produits par des sociétés locales, a précisé la même source. 35 entreprises sont installées en Tunisie spécialisées dans la fabrication des médicaments et ont réalisé une forte exportation en 2021 notamment vers Libye, et l’Algérie ainsi que vers des marchés de l’Afrique et de l’Europe. La fabrication des vaccins sera réalisée dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé, a notamment ajouté Masmoudi.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré, en marge du 6ème Sommet UE-UA tenu à Bruxelles, que la Tunisie figurait parmi les 6 pays africains pour la fabrication et la commercialisation de vaccin ARNm contre le Covid-19, conformément aux normes internationales.