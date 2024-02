Le chômage remonte à 16,4%, mais signe une décrue chez les diplômés du Supérieur

La croisade contre le chômage en Tunisie livre des résultats en peau de léopard. Si son taux général suscite encore de l’inquiétude, non seulement en ne se tenant pas en l’état en s’aggravant, il en va différemment pour les diplômés de l’enseignement supérieur dont les rangs des sans emplois désenflent à vue d’œil, comme le caractérisent les indicateurs de l’Institut national de la statistique sur l’emploi et du chômage au titre du 4ème trimestre 2023.

Ainsi, durant la période indiquée, la population active s’inscrit en hausse, s’établissant à 4083,8 mille individus contre 4032,2 mille au troisième trimestre de l’année en cours, soit une augmentation de 51,6 mille individus. Cette population se répartit en 2835,5 mille hommes et 1248,2 femmes, soit respectivement 69,4 % et 30,6 % de l’ensemble de la population active.

Cette hausse de la population active pendant le quatrième trimestre de l’année 2023 correspond à une augmentation de 0,6 point de pourcentage du taux d’activité qui atteint 45,8 % de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 45,2 % le trimestre précédent.

Le nombre des occupés a augmenté de 22,2 mille pour s’établir à 3416,2 mille au quatrième trimestre de l’année 2023 contre 3394,1 au troisième trimestre de la même année.

Cette population est répartie inégalement entre les deux sexes : 2445,5 mille hommes contre 970,8 mille femmes, soit respectivement 71,6 % et 28,4 % de la population active occupée.

Un taux de chômage de 16,4 %

Au quatrième trimestre de l’année 2023, le nombre de chômeurs est estimé à 667,5 mille, contre 638,1 mille au troisième trimestre de la même année. Avec cette hausse du nombre des chômeurs, le taux de chômage augmente pour s’établir à 16,4 % (contre 15,8 % au troisième trimestre de l’année et 15,2 au quatrième trimestre de 2022). Le taux de chômage des hommes a augmenté, passant de 13,4% au troisième trimestre à 13,8 %, tandis que pour les femmes, le taux de chômage a atteint 22,2 % au cours du quatrième trimestre de l’année 2023, comparé à 21,7 % au troisième trimestre de la même année.

Remontée chez les 15-24 ans

Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté au cours du quatrième trimestre de l’année 2023, atteignant 40,9 % (contre 39,1 % au troisième trimestre de l’année et 38,8 % au quatrième trimestre de 2022). Ce taux se décompose en 42,1 % pour les hommes et 38,2 % pour les femmes au cours du quatrième trimestre de l’année 2023.

Dans ce tableau, le développement qu’il importe de relever, somme toute, avec satisfaction, est le fait que le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur diminue pour atteindre 23,2 % au quatrième trimestre de l’année 2023 (contre 24,6 % au troisième trimestre de l’année et 24,0 % au quatrième trimestre de 2022). Ce taux est de 12,3 % chez les hommes et de 33,0 % chez les femmes.