Le taux de chômage baisse à 15,3% contre 16,1% au premier trimestre de 2022

Au deuxième trimestre de l’année 2022, le taux de chômage a baissé à 15.3%, contre 16.1% au premier trimestre de la même année, selon les indicateurs de l’emploi et du chômage au deuxième trimestre 2022 publiés lundi par l’Institut national de la Statistique (INS).

Le nombre de chômeurs est estimé à 626.1 mille, contre 653.2 mille au premier trimestre de la même année et le repli du taux de chômage est plus marqué pour les hommes (13.1% contre 14.1% au premier trimestre) que pour les femmes (20.5% contre 20.9% au premier trimestre).

D’après la même source, au deuxième trimestre de l’année 2022, 37.2% des personnes actives âgées de 15 à 24 ans sont au

chômage, contre 38.5% au premier trimestre de cette année. Le chômage est de 37.4% chez les jeunes hommes et de 36.7% chez les jeunes femmes.

Ainsi, la population active s’inscrit en hausse, s’établissant à 4080.5 mille individus contre 4046.4 mille au premier trimestre de l’année en cours, soit une augmentation de 34.1 mille individus. Cette population se répartit en 2835.7 mille hommes et 1244.8 femmes, soit respectivement 69% et 31% de l’ensemble de la population active.

Cette hausse de la population active pendant le deuxième trimestre de l’année 2022 correspond à une augmentation de 0.4 point de pourcentage du taux d’activité qui atteint 46% de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 45.6% le trimestre précédent.

Le nombre des occupés s’élève à 3454.4 mille au deuxième trimestre de l’année 2022 contre 3393.2 au trimestre précédent, soit une hausse de 61.2 mille.

Cette population est répartie inégalement entre les deux sexes : 2464.7 mille hommes contre 989.7 mille femmes, soit respectivement 71% et 29% de la population active occupée.

