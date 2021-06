Le CICM de Monastir. Une polyclinique qui souffre d’énormes impayés libyens, et d’un redressement fiscal

Société réputée faisant appel public à l’épargne, le « Centre International Carthage Médical » sis à Monastir et dont le Commissaire aux comptes qui en a signé les comptes le 15 septembre 2020 est Hichem Ajbouni, vient de publier les états financiers de l’exercice 2019. On y découvre une entreprise médicale qui faisait un chiffre d’affaire (Produits d’exploitation) de 14,360 MDT. Grevé de 13,5 MDT en charges d’exploitation, elle signait tout de même un résultat net bénéficiaire de 214,795 mille DT après impôts, en nette diminution par rapport aux 634,497 mille DT de 2018. On y découvre aussi que cette clinique terminait l’exercice 2019 avec une trésorerie négative de presque 898 mille DT.

- Publicité-

La polyclinique semble souffrir d’un gros problème de dette, toujours non recouvrés avec des clients libyens. A fin 2019, c’est un montant de plus de 3,461 MDT qui traine depuis plusieurs exercices et qui « jusqu’à la date de rédaction du rapport, aucun encaissement n’a eu à son sujet ». Mais pas que. En effet, « la Polyclinique a fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi dont les résultats ont été contestés. L’Arrêté de taxation d’office (A.T.O) numéro 1083 du 17 Février 2016 a fait ressortir des impôts et des pénalités qui ont fait l’objet d’une caution en 2016. Le jugement fiscal émanant du Tribunal de première instance de Monastir en date du 9 Août 2017, suite à l’audience du 15 Mars 2017, a prononcé l’annulation du contenu de l’A.T.O et de tous ses effets pour vice de forme. L’administration fiscale a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et l’instance d’appel a maintenu en 2018 le jugement précité. Le procès est encore en cassation ».