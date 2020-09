Le cinéma tunisien affiche sa présence par 3 films au MAFF2020

Le cinéma Tunisien affiche sa présence à la 10ème édition du festival du film arabe de Malm? (MAFF, Suède) par trois films. Durant la période du festival qui se tiendra du 8 au 13 octobre 2020, trois films tunisiens seront projetés en l’occurrence le long métrage « Un fils » de Mehdi Barsaoui et deux courts métrages « Le retour » de Nawel Kouka et « Kosmos » de Zied Ben Chaabane.

Le Festival du film arabe de Malm? (MAFF), fonctionne comme une plate-forme interculturelle pour la diversité et la tolérance. En tant que l’un des plus grands festivals cinématographiques axés sur le cinéma arabe, en dehors du monde arabe, il offre un lieu de rencontre pour les industries cinématographiques nordiques et arabes. Le MAFF a une structure annuelle avec des événements et des festivals dans toute la Suède avec des projets et des programmes spéciaux.

Evoluant d’un mouvement populaire, le festival fondé en 2011 a été initié par le besoin, à Malm? et en Suède, d’un espace qui partagerait et explorerait la culture arabe. Le MAFF est un lieu de rencontre interculturel, un lieu de discours et de construction de ponts entre les peuples et les cultures.

Près de 75 longs métrages, courts métrages et documentaires du monde entier sont projetés pendant le festival. Il y a aussi des sections de concours, des panoramas, des rétrospectives, des projections spéciales, des ateliers, des séminaires et des célébrations. Parallèlement au festival se trouve le MAFF Market Forum, MMF.

Il est à noter qu’à la lumière de la pandémie mondiale du coronavirus, le comité d’organisation du festival a annoncé sur son site officiel « nous suivons les instructions et les directives des autorités sanitaires et politiques pour nous assurer que les participants, les invités, les visiteurs publics et les employés du MAFF sont en sécurité. D’autre part, nous sommes en train de faire des études pour des possibilités alternatives de tenir le festival à l’heure prévue comme par exemple, un festival en ligne à distance ».