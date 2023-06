Foot – Championnat du Ghana: Medeama sacré pour la première fois de son histoire

Le club de Medeama, qui avait besoin d’au moins un point face à Tamale City FC pour remporter le championnat ghanéen, a battu son adversaire 3-0 au Tarkwa Akoon Park pour sceller ce triomphe historique.

Un but en première mi-temps de Joshua Agyemang et deux autres en seconde période de Jonathan Sowah ont suffi à faire de Medeama le nouveau champion du Ghana.

Le club basé à Tarkwa devient également le 10e club différent à remporter la Premier League du Ghana après son succès de dimanche.

Medeama a terminé la saison avec 60 points en 34 matchs, soit: 18 victoires, 6 nuls et 10 défaites. Le club a marqué 44 fois et concédé 29 buts durant cette campagne victorieuse.

Il s’agit du troisième trophée dans l’histoire du football ghanéen, du club qui a déjà remporté la FA Cup à deux reprises, en 2013 et en 2015.

Medeama sera le seul représentant du Ghana en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine.

