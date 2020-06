Le comité de lutte contre le Coronavirus examine les mesures à adopter en prévention de l’ouverture des frontières le 27 juin prochain

La réunion périodique du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus qui s’est tenue, mercredi au Palais du gouvernement à la Kasbah, a été consacrée à l’examen des mesures à adopter en prévention de l’ouverture des frontières le 27 juin prochain, selon un communiqué publié par la Présidence du gouvernement.

La réunion, présidée par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a porté sur la situation épidémiologique actuelle en Tunisie et a été l’occasion d’évaluer les résultats de l’étape actuelle du confinement sanitaire ciblé. Les membres du comité ont également débattu des mesures préventives à prendre afin de garantir la réussite du dernier stade du confinement, selon le communiqué.

Pour sa part, la présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a indiqué dans une déclaration à l’issue de la réunion, que la réunion a porté sur la situation épidémiologique dans le pays, se félicitant du succès de la Tunisie dans la lutte contre le virus après l’enregistrement de zéro cas importé ou local durant plusieurs jours, ce qui pourrait être considérer comme étant une « victoire pour l’Etat tunisien ».

Ben Alaya a également évoqué les mesures à adopter, au cours de la prochaine période qui sera marquée par l’ouverture des frontières prévue le 27 juin prochain et l’arrivée des touristes et des Tunisiens à l’étranger.