Le Congo approché par Israël pour recevoir des milliers d’ « émigrés » gazaouis !

Le déplacement « volontaire » des Palestiniens de Gaza est lentement en train de devenir une politique officielle du gouvernement israélien, avec un responsable de premier plan qui a annoncé qu’Israël avait évoqué le sujet avec plusieurs pays qui seraient susceptibles de les intégrer.

Zman Yisrael, le site en hébreu du Times of Israel, a ainsi appris que la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu discutait, à l’abri des regards, avec le Congo au sujet de l’acceptation de milliers de migrants originaires de Gaza. Il parlerait aussi avec d’autres nations susceptibles d’être intéressées par ces nouveaux arrivants.

« Le Congo sera désireux d’accueillir des migrants et nous sommes en pourparlers avec d’autres », a déclaré une source du cabinet de sécurité.

Lundi dernier, Netanyahu a déclaré, lors d’une réunion de faction du Likoud, qu’il œuvrait à faciliter l’émigration volontaire des Gazaouis vers d’autres pays.

« Notre problème est de trouver des pays qui sont désireux d’intégrer les Gazaouis et nous travaillons là-dessus », a-t-il ajouté.

Il répondait alors à un député du Likoud, qui avait affirmé que « le monde évoque d’ores et déjà les possibilités d’immigration volontaire » – une idée qui a pourtant été vivement rejetée par la communauté internationale.

