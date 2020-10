Le Conseil des ministres approuve une série de projets de lois et décrets gouvernementaux

Le Conseil des ministres réuni, ce vendredi, pour la première fois, en visioconférence, a approuvé 9 projets de lois et 7 décrets gouvernementaux.

Présidé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le conseil a écouté un exposé sur la balance économique au titre de 2021. Un exposé a été également donné sur l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays ainsi que sur l’évaluation de la rentrée scolaire et universitaire.

» Coronavirus oblige, le conseil des ministres se tient, pour la première fois, par la technique de la visioconférence, « , a indiqué le chef de l’Exécutif, soulignant que cette pandémie, en dépit de son impact négatif, avait balisé la voie à une utilisation optimale des nouvelles technologies.

Les projets de lois et de décrets gouvernementaux approuvés, concernent notamment les domaines des hydrocarbures, les relations Tunisie-UE, le système hydraulique, la compétitivité, les affaires foncières, l’investissement et la lutte antiterroriste.

