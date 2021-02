5 ministres démis de leurs fonctions !

La présidence du gouvernement a annoncé , dans un communiqué publié ce lundi 15 février 2021, que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a décidé de démettre cinq ministres de leurs fonctions.

Il s’agit: du ministre de la Justice, Mohamed Bousetta, de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Salwa Sghaier, du ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, de la ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Leila Jaffel, de la ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche.