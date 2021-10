Un gouvernement, en CDD, de 24 ministres dont 9 autres femmes

Le nouveau gouvernement tunisien de Kais Saïed, vient d’être annoncé ce lundi 11 octobre 2021. Il sera provisoire. Un CDD qui durera le temps de la période transitoire des mesures exceptionnelles, comme l’a précisé la cheffe du gouvernement Nejla Bouden elle-même lors de la cérémonie de prestation de serment. Le gouvernement transitoire comprend 24 ministres y compris la Cheffe, dont 9 femmes sans compter Nejla Bouden. On y retrouve l’actuelle ministre des finances Sihem Nemsia maintenue, mais amputée du développement. On y retrouve aussi, l’ancien DG de la STB et ancien PDG de Tunisie Télécom Samir Saïed à la tête du ministère, du Plan (Une nouveauté) et de l’économie. Le commerce est aussi allé à une femme, Mme Fadhil Rebhi Ben Hmida. L’industrie a été confiée à Neila Gongi, ancienne première responsable de la technopole du textile à Monastir

