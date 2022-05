Les ministres du G7 arrachent des avancées pour le climat

Ils ont voulu adresser une réponse commune à la « triple crise globale » du dérèglement climatique, de l’érosion de la biodiversité et de la pollution. Réunis à Berlin les jeudi 26 et vendredi 27 mai, les ministres du climat, de l’énergie et de l’environnement du G7 ont décroché des avancées dans la lutte contre ces périls dus aux activités humaines, qui « entraînent de graves répercussions sur la planète, les vies et les moyens de subsistance ».

Les sept grandes puissances (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) se sont engagées, pour la première fois, à décarboner la « majorité » de leur secteur électrique d’ici à 2035. Pour atteindre cet objectif, les pays promettent de « soutenir une accélération de la sortie mondiale du charbon », la principale cause du réchauffement climatique, et de « développer rapidement les technologies et les politiques nécessaires à la transition vers une énergie propre », comme ils le notent dans leur communiqué commun.