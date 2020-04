Le Coronavirus a fait 164 016 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 164 016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP, hier dimanche 19 avril 2020.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont les États-Unis avec 2926 nouveaux morts, le Royaume-Uni (596) et l’Italie (433). Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 40 585 décès pour 742 442 cas.

Au moins 67 052 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 23 660 morts pour 178 972 cas, l’Espagne avec 20 453 morts (195 944 cas), la France avec 19 718 morts (152 894 cas), et le Royaume-Uni avec 16 060 morts (120 067 cas).