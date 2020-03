Le Coronavirus fait trembler l’industrie tunisienne …

Promouvoir la position de la Tunisie en tant que porte d’entrée de l’Afrique et présenter les avantages des investissements des entreprises étrangères en Tunisie, telles étaient les principales raisons de la participation du Conseil tuniso-africain des affaires au colloque tuniso-japonais sur l’environnement d’affaires en Tunisie, aujourd’hui lundi 2 mars 2020.

Au sujet de l’impact du virus Corona, récemment apparu en Chine, sur le marché tuniso-chinois, le président du Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) Bassem Loukil, a souligné que la crise dues à ce virus a affecté la production industrielle en Tunisie.

Il a expliqué que ces effets étaient principalement liés à une pénurie de composants de base et de matières premières fournis par la Chine, notant ainsi, qu’il existe des lignes de production liées à la fermeture temporaire due à cette crise.

Loukil prévoit, également, que l’industrie tunisienne a connu des pertes au cours des six prochains mois, qui pourraient varier entre 30 et 40% de la capacité de production.

Selon ses propos recueillis par African Manager, le président du Conseil tuniso-africain des affaires, Bassem Loukil, a expliqué que la participation du conseil a pour objectif de faire connaître les spécificités de la Tunisie et d’encourager les entreprises japonaises à investir en Tunisie.

Il a estimé que parmi les conditions les plus importantes susceptibles de contribuer d’investir en Tunisie est de mettre l’accent sur le développement du côté logistique et des moyens de se relier au marché africain, notant que le manque de lignes maritimes faisait partie des faiblesses les plus importantes.

Dans le même contexte, il a appelé les compagnies aériennes tunisiennes à ouvrir de nouvelles lignes vers le continent africain.

Loukil a également souligné la nécessité d’activer tous les accords signés au cours des trois dernières années, qui privilégient les produits tunisiens sur le marché africain.

Il a, par ailleurs, expliqué que le cadre fiscal et l’entrée de la Tunisie sur le marché du COMESA sont parmi les mesures concrètes les plus importantes qui encouragent l’investissement étranger en Tunisie, car tout produit qui entrera de Tunisie pour la région du COMESA sera exonéré d’impôt, ainsi que les accords bilatéraux différentiels pour le produit tunisien qui ont été activés avec les pays francophones, qui ont le privilège d’avoir des produits tunisiens au moindre coût au niveau fiscal.