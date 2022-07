Le Courant populaire appelle à voter oui au référendum sur le projet de constitution

Le Courant populaire a appelé mardi lors d’une conférence de presse à Tunis à voter en faveur du projet de constitution qui sera soumis à référendum le 25 juillet en cours.

Le secrétaire général du parti Zouheir Hamdi admet que le texte comporte des lacunes mais affirme au même temps qu’il est possible de bâtir sur les points positifs. Ce nouveau projet propose un régime politique capable, selon le dirigeant du Courant populaire, de sauver le pays et de le permettre de surmonter les obstacles structurelles et mettre fin aux conflits entre les pouvoirs qui bloquent le fonctionnement des institutions de l’Etat.

Le projet de la nouvelle constitution garantit les même droits et libertés énoncés dans la loi fondamentale de 2014. De plus, il unifie le pouvoir exécutif et remédie, ainsi à l’éparpillement du pouvoir. Selon Zouheir Hamdi, l’institution d’une deuxième chambre parlementaire offre une plus large participation des différentes catégories du peuple tunisien et des régions et les associe à la prise de décision et à la conception de politiques économiques et sociales, a-t-il fait observer.

Le SG du courant populaire considère que ce projet de constitution est venu sauver le pays du projet du Moyen Orient élargi et le tenir loin des alliances internationales.

Si, historiquement, la Tunisie a toujours été alliée au système de l’OTAN, avec ce projet de constitution, sa priorité consiste à défendre les libérations dans le monde, la question palestinienne en premier lieu et à se tenir à l’écart des alliances internationales, a-t-il souligné.

Et d’ajouter que le nouveau projet a réduit le nombre des instances indépendantes qui, selon ses dires, constituaient un fardeau et n’avaient aucune utilité.