Le Courant populaire réclame une « révolution législative »

Le partti « Courant populaire » a exhorté le Parlement à lancer une « révolution législative » à même de nantir l’État de toute la législation qui lui permettrait de reconstruire l’économie pour qu’elle soit productrice de richesses et garante d’une répartition équitable.

Ce faisant , ajoute le parti cité par Shems fm, l’on sera en présence de nouvelles politiques publiques qui font des secteurs à haute valeur ajoutée et opérationnelle et garants de la souveraineté le pilier de la nouvelle économie, outre la révision du régime des autorisations, du Code des investissements, den la loi sur les changes, la concurrence et les prix…

Il a également appelé l’ARP à restructurer le système bancaire et à le mettre au service du financement des investissements conformément aux priorités de la vision nationale, à revoir la loi sur la banque centrale et à réformer les entreprises publiques en améliorant les mécanismes de gouvernance et de gestion.