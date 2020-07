Le covid-19 efflanque un tourisme déjà fragile !

En Tunisie, il était inévitable que le tourisme soit le premier secteur à être laminé par la crise du coronavirus. Malgré la résilience dont il a fait preuve à maintes reprises, le secteur est, désormais, confronté à une situation sans précédent, où la crise du coronavirus peut porter un coup de grâce à une pléthore d’entreprises, désormais fragilisées depuis 2011, d’ailleurs.

Déjà, au premier semestre de l’année en cors, les recettes touristiques cumulées avaient essuyé une chute de 47% à 962 millions de dinars par rapport à la même période de 2019, selon la BCT.

Ainsi, les recettes touristiques ont atteint, durant les six premiers mois de 2020, 1,08 milliard de dinars. Et ce, contre 2,04 milliards de dinars pour les six premiers mois de l’année précédente.

Malgré les retombées de la pandémie du covid-19, les professionnels du tourisme restent optimistes et affirment que la Tunisie peut s’attendre à un nombre encore plus important de touristes en 2020, étant donné que la situation sanitaire du pays a cessé d’être inquiétante. Et dans le cadre de la redynamisation de la destination Tunisie, plusieurs campagnes de communication de grande envergure seront lancées par le département du Tourisme, en collaboration avec les professionnels du secteur, pour redorer le blason du pays non seulement en Europe mais aussi dans divers pays arabes à l’instar de l’Algérie et du Maroc.

La BCT dresse un sombre bilan

Selon des indicateurs financiers, publiés, mercredi 15 juillet 2020 , par la Banque Centrale de Tunis (BCT), les recettes touristiques ont chuté de 51%, à la date du 10 juillet 2020, à 1127 millions de dinars (MD), par rapport à la même période de l’année écoulée.

La BCT a, en effet, évoqué, une légère baisse des revenus du travail cumulés de 4%, à près de 2,3 milliards de dinars. S’agissant du service de la dette extérieure cumulée, il a augmenté de 10%, à 5,1 milliards de dinars, contre 4,7 milliards de dinars en 2019.

D’après la banque des banques, les avoirs nets en devises ont largement évolué de 44%, à la date de 14 juillet 2020, pour se situer au niveau de 20,8 milliards de dinars, couvrant 135 jours d’importation (contre 14,4 milliards de dinars et 81 jours d’importation à la même date de l’année dernière).

Sur un autre volet, la BCT a fait ressortir une importante baisse du volume global du refinancement de 32%, passant de 15,3 milliards de dinars en juillet 2019 à 10,3 milliards de dinars, actuellement.

OMS : La Tunisie est une destination touristique sûre

L’Organisation Mondiale du tourisme (OMT) a récemment posté un tweet selon lequel, elle promeut la Tunisie en tant que destination touristique sûre, durant la pandémie de Covid-19.

L’OMT a souligné que la Tunisie a mis en place un protocole sanitaire pour garantir la protection des touristes et du personnel du secteur.

Elaboré par l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), le protocole sanitaire pour le Tourisme Tunisien Anti Covid-19 prévoit une série de mesures qui se rapportent, essentiellement, au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, afin de prévenir toute possibilité de propagation du coronavirus dans le secteur touristique.

Malgré les restrictions de voyages exigés par certains pays, la Tunisie, qui a réussi jusque-là à contenir le virus, aspire à relancer le secteur touristique durant cet été 2020.

Avant cette pandémie de Covid-19, la Tunisie espérait accueillir 10 millions touristes en 2020, après avoir réussi à en attirer plus de 9 millions en 2019.