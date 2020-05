Le cyclique culte voué par Bhiri à Ghannouchi !

Le président du groupe parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, a affirmé jeudi que les feux croisés ciblant Rached Ghannouchi et son mouvement participent d’un plan régional visant la Tunisie, sa révolution et son expérience démocratique.

Il a ajouté sur Radio IFM qu’il s’agit d’une campagne orchestrée par des puissances régionales utilisant des supplétifs locaux, accusant l’Etat des Emirats et Abir Moussi, présidente du PDL.

Il a souligné que les Emirats ne font pas de distinction entre la Tunisie et le mouvement Ennahdha qui est, a-t-il dit, « la pierre angulaire du processus démocratique en Tunisie, et la soupape de sécurité qui a sauvegardé la transition démocratique ».

A cet hommage appuyé il a associé Rached Ghannouchi, qu’il a célébré sous les traits de « leader national et régional, pilier et principal avocat de l’expérience tunisienne, de la souveraineté de la Tunisie, du patriotisme, de la démocratie tunisienne et de la dignité des Tunisiens… », fin de citation.