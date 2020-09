Le déficit budgétaire se creuse de 84% et dépasse les 5 milliards DT

Le déficit budgétaire s’est aggravé davantage, à fin juillet 2020, pour dépasser les 5 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 84%, par rapport à juillet 2019 (2,7 milliards de dinars), selon les « Résultats provisoires de l’exécution du budget de l’Etat (à juillet 2020) ».

Ce document de référence, publié mardi par le ministère des Finances, sur son site web, a fait état de la baisse des ressources propres de l’Etat et des dons de 11%, à 16,4 milliards de dinars (notamment en raison de la régression des recettes fiscales), contre une légère hausse des dépenses et des prêts de 1,5% à 21,3 milliards de dinars.

A noter que les ressources d’emprunt ont augmenté de 31%, passant de 7,4 milliards de dinars en juillet 2019 à 9,8 milliards de dinars en juillet 2020.

Il a fait ressortir, aussi, que le volume de la dette publique a augmenté de 7,8%, pour avoisiner les 88,5 milliards de dinars, à la fin des sept premiers mois de l’année en cours, dont 68% est constitué de la dette extérieure.

Il est à noter que 52% de cette dette extérieure est contractée dans le cadre d’accords de coopération multilatérale, 31,5% auprès du marché financier et 16,4% dans le cadre de coopérations bilatérales.