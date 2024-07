Elle double son déficit, et se dit «saine à tous les niveaux» !

Le 3 juin 2024, et sur ordre du tribunal de 1ère instance de Monastir, un administrateur judiciaire est officiellement nommé à la tête de la Sotemail du groupe de Lotfi Abdennadher. Un communiqué de l’entreprise minimise pourtant cet évènement et affirme que « ce nouveau dirigeant temporaire », n’aura aucun impact sur l’entreprise et ses activités. Mieux, les propriétaires de la Sotemail affirment que « la situation de l’entreprise, est saine à tous égards, et son activité se poursuite de façon normale ».

« Tout va bien Mme La Marquise » !

L’entreprise, qui n’a rendu publics ses états financiers de l’exercice 2023 que le 24 juillet 2024, continuait pourtant de perdre de l’argent, le sien et celui de ses actionnaires. A la fin de l’exercice 2023, Sotemail affichait ainsi un déficit de plus de 9,767 MDT, presque le double de celui de l’exercice 2022 (4,768 MDT). Ses revenus baissaient de plus de 7,9 MDT, son résultat d’exploitation passaient du positif (+2,2 MDT à fin 2022) au négatif (-2,3 MDT à fin 2023). L’entreprise cotée en bourse, appelle cela une « situation saine sur tous les plans », tout comme le fait de terminer l’exercice 2023 avec une trésorerie de clôture de l’exercice, négative de plus de 7,8 MDT. Une situation de trésorerie qui était déjà négative de plus de 5,6 MDT en 2022, et où les charges financières nettes passaient de 6,982 MDT à plus de 7,643 MDT à la fin de l’exercice 2023.

Saine selon ses propriétaires, la situation d’une Sotemail est aussi celle d’une entreprise qui « détient une participation de 99% dans la filiale russe « LTD KIT » et une participation de 58,5% dans la filiale tunisienne « Idéale de Transport SARL » créée en 2019. Cette filiale a connu des difficultés opérationnelles depuis sa création, et elle est actuellement en arrêt d’activité et n’a pas préparé d’états financiers depuis sa création. En l’absence d’information financière sur cette filiale, Sotemail ne peut pas établir des états financiers consolidés. Il est à noter que Sotemail est-elle même filiale de la Société Moderne de Céramiques (Somocer), société cotée qui publie des états financiers consolidés incluant Sotemail », font remarquer les commissaires aux comptes.

A fin mars 2024, la Sotemail qui est toujours dite « saine » de situation, annonçait une production qui était en baisse de (-44,7%), soit 9 083 431 DT au 31/03/2024 contre 16 425 829 DT au 31/03/2023. Le chiffre d’affaires global s’élève au 31/03/2024 à 11 876 267 DT contre 17 701 485 DT au 31/03/2023, soit une baisse de (-32,9%) par rapport à la même période 2023. Ses investissements étaient en baisse de 53,8 %, ses engagements bancaires en hausse de 25,2 % et ses crédits à court terme (crédits de gestion et découverts bancaires) en hausse de 77,8 % pour un cumul de plus de 25,188 MDT au 1er trimestre 2024.

Et avec tout cela, la Sotemail dont le DG recevait une rémunération nette annuelle de 138.752 DT, en sus des dépenses prises en charge par la société et des frais engagés en sa qualité de Directeur Général, se disait le 24 juillet dernier en « situation, saine sur tous les plans » !

Somocer, tout aussi « saine » que Sotemail

Et d’ailleurs, on se demandait, déjà depuis le mois de mai dernier, ce qui se passait chez les entreprises du groupe de Lotfi Abdennadher. Quelques mois auparavant, l’entreprise-mère Somocer, terminait l’exercice consolidé 2023, avec des revenus en baisse de 23 MDT, un résultat d’exploitation en retrait de 4 MDT, et un résultat-part du groupe négatif de plus de 21,1 MDT. En individuel et pour le même exercice 2023, c’est aussi une baisse des revenus, une chute du résultat d’exploitation et un écroulement complet de ce qui devrait être un bénéfice.

En 2023, la Somocer signait un déficit de plus de 11,9 MDT, plus que le double des pertes de 2022 (-5,913 MDT). On se demande ce qu’il en aurait été, si la Somocer n’avait pas bénéficié des mesures prévues par les lois de finances 2023 et 2024 pour bénéficier des amnisties fiscales et sociales ainsi que des calendriers de paiement aménagés des dettes de la société envers l’administration fiscale et la sécurité sociale.

Comme pour 2022, Somocer qui payait 220.496.267 DT à son DG et se portait caution en couverture à Sotemail pour plus de 15 MDT en crédits chez la BNA et la STB notamment,ne distribuait pas de jetons de présence. Mais cela pouvait passer par rapport à l’absence de distribution de dividende depuis 2017 pour Somocer, et depuis 2015 pour Sotemail.

Introduite le 28 janvier 2014 sur le Principal de la BVMT à 2,5 DT, l’action Sotemail ne valait plus que 1,5 DT selon Mac Sa. Somocer, introduite en Bourse le 23 décembre 2003 au prix de 16,5 DT, ne valait plus hier lundi que 0,470 DT selon le même intermédiaire boursier. Et comme pour Sotemail, la direction de Somocer disait le 14 mai dernier, que « la situation est saine sur tous les plans »