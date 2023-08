Le déficit commercial passe du simple au triple en un mois

Le déficit commercial mensuel s’est creusé au cours du dernier mois de juillet pour atteindre 1391,9 millions de dinars contre 466,4 MD en juin, annonce l’Institut national de la statistique (INS), , notant dans le même contexte que le taux de couverture des exportations par les importations a enregistré une baisse de 13,2 points en juillet par rapport à juin pour atteindre 78,9%.

L’INS a souligné, en effet, que le commerce extérieur pour le mois de juillet les échanges commerciaux ont été caractérisés par une baisse des exportations de 4,5% par rapport au mois précédent et une augmentation des importations de 11,6%, précisant que cela est principalement dû à l’augmentation des importations d’énergie.

Il est important de mentionner que les exportations hors énergie demeurent en baisse de 4,5% et que les importations n’avaient enregistré qu’une augmentation de 1,7%.

La plus grande contribution à la baisse générale enregistrée au niveau des exportations est due au secteur minier et des phosphates, qui a diminué de 43,1%.

Le secteur du textile dégringole

Selon les chiffres de l’INS, le secteur du textile, de l’habillement et du cuir a contribué de manière significative à cette baisse, ses exportations ayant diminué de 10,2%.

Il a ajouté que le secteur des industries mécaniques et électriques, le secteur des diverses industries de laboratoire et le secteur de l’énergie, à leur tour, ont connu une baisse de leurs exportations de 3,4%, 5,2% et 3,9%, respectivement.

En revanche, le secteur de l’agriculture et de l’alimentation a enregistré une croissance positive de ses exportations (+17,4%).

Energie : les importations explosent (+132%)

L’INS a expliqué que l’augmentation des importations en juillet est principalement due à l’explosion des importations d’énergie, soulignant que celles-ci ont enregistré une augmentation remarquable de 132,6% après avoir diminué pendant deux mois consécutifs, et indiquant qu’elles ont contribué de 10 points de pourcentage à l’augmentation des importations totales.

Les importations sans tenir compte de l’énergie ont augmenté de 1,7%, fait savoir l’INS, soulignant que cela est dû en grande partie à l’augmentation de 9,3% des importations de matières premières, en particulier de produits chimiques inorganiques ; les importations de consommables non alimentaires ont également connu une augmentation de 6,5%, en raison principalement de la hausse des importations de voitures de tourisme.

Les importations de produits alimentaires ont enregistré une baisse significative de 14,2%, due principalement à la diminution des importations de blé et des matériaux de transformation qui se sont également repliées de 9,9%.

Il est à souligner que les difficultés du secteur agricole ont affecté le taux de croissance économique. En effet, selon les estimations préliminaires des comptes nationaux tunisiens publiées mercredi 16 août par l’INS, l’économie tunisienne aurait enregistré une croissance (corrigée) de 0,6% au cours du 2ème trimestre de 2023.