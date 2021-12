Le Department of State réagit au discours du 13 décembre

« Nous nous félicitons de l’annonce par le président Saied d’un calendrier décrivant une voie pour la réforme politique et les élections parlementaires, et attendons avec impatience un processus de réforme qui soit transparent et inclusif de diverses sensibilités politiques et de la société civile. Les États-Unis soutiennent les aspirations du peuple tunisien à un gouvernement efficace, démocratique et transparent qui protège les droits et les libertés. Nous restons attachés au partenariat américano-tunisien ». Ainsi réagissait le Département d’Etat américain au discours du chef de tout l’Etat tunisien du 13 décembre 2021, qui prolongeait le gel de l’ARP d’une année et annonçait notamment des législatives anticipées et un référendum virtuel.

