Le développement du système sanitaire dans les gouvernorats de Nabeul et Siliana, au centre d’une réunion entre le ministre de la Santé et les représentants de ces régions

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a examiné, jeudi, lors d’une séance de travail avec les représentants des gouvernorats de Siliana et Nabeul, les moyens de promouvoir la situation sanitaire, d’augmenter la capacité de prise en charge des patients du Covid-19 et de suivre l’état d’avancement des projets programmés, au vu de l’augmentation continue du nombre des cas de contamination et de décès par le Coronavirus, selon deux communiqués publiés par le ministère de la Santé.

La réunion du ministre de la Santé avec les représentants du gouvernorat de Siliana à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le secrétaire général adjoint du Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a porté sur les moyens de rapprocher les services de santé et de soutenir les établissements hospitaliers en ressources humaines et en équipement médicaux, outre le renforcement de la flotte en ambulances.

Au cours de la même réunion, les participants ont examiné l’augmentation de la capacité de prise en charge des patients du Coronavirus dans les établissements hospitaliers de Siliana, outre le suivi du niveau d’avancement des projets de santé programmés, notamment le nouveau projet hospitalier à la délégation de Makthar, fruit d’une coopération tuniso-koweïtienne, dont les études afférentes devraient démarrer, début 2021, alors que le démarrage des travaux sont prévus, début 2022, avec un coût global estimé à 52,3 millions de dinars.

Auparavant, le ministre de la Santé, les représentants du gouvernorat de Nabeul à l’ARP, le secrétaire général de l’Union régionale du travail (URT) ainsi que les représentants des différents syndicats de la santé à Nabeul, ont débattu des moyens permettant le renforcement du système de la santé dans la région, des solutions susceptibles d’accélérer la réalisation des projets de santé programmés et de l’aide à apporter au gouvernorat de Nabeul en ressources humaines et en équipements médicaux nécessaires au rapprochement des services fournis aux habitants de la région.