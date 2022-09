Le DG de l’OCT : Sucre et café sont disponibles et nul problème  de paiement avec les fournisseurs étrangers

Le PDG de l’Office du commerce de Tunisie , Elyès Ben Ameur, a indiqué que la crise du sucre au rythme duquel vit la Tunisie est imputable , essentiellement, à la crise alimentaire mondiale consécutive à la pandémie de COVID 19 et au conflit entre la Russie et l’Ukraine ainsi qu’à l’augmentation des cours suite à la décision de certains pays d’arrêter leurs exportations, outre le non respect par un fournisseur étranger d’un contrat conclu avec l’Etat tunisien et portant sur l’importation de 20 mille tonnes de sucre.

Elyès Ben Ameur a déclaré à African Manager ar que tous ces facteurs se sont conjugués avec le pic de consommation de sucre par les Tunisiens en été, ce qui a provoqué un recul des réserves ordinaires en cette matière et un déséquilibre entre l’offre et la demande.

Il a précisé que le cours mondial du sucre a augmenté de 60% de sorte que le prix de la tonne de sucre est passé de 360 dollars à 700 dollars entre septembre 2021 et septembre 2022.

Cette situation, a dit le DG de l’OCT, a encouragé la spéculation et la fraude, mais les services du ministère de tutelle œuvrent à contrôler les divers circuits de distribution.

Retour du rythme de distribution

Il a dit s’attendre à un retour du rythme de distribution normal du sucre au cours de la semaine prochaine, soulignant que la cargaison de 20 mille tonnes de sucre de provenance de l’Algérie a été l’objet d’un marché public, démentant que la Tunisie l’ait reçue à titre gratuit.

Il a signalé dans ce contexte que la société algérienne SEVITAL a décidé d’envoyer la cargaison par terre à notre pays sur autorisation d’importation exceptionnelle, afin de gagner du temps et comprimer les frais inhérents au chargement et au transport.

Il a noté que le coût de cette cargaison a atteint 14 millions dollars, soit 45 millions dinars tunisiens. Un premier lot de 14 tonnes doit être acheminé, en premier lieu, en attendant d’acheminer le deuxième lot de 6 tonnes au cours de prochains jours. Il a ajouté que vendredi prochain, une cargaison de 27 mille tonnes de sucre arrivera au port de Bizerte.

Pas de problème de paiement des fournisseurs

Ben Ameur a nié l’existence de difficultés de paiement des fournisseurs étrangers de la part de l’Etat tunisien.

Il a signalé que la consommation quotidienne de sucre en Tunisie (domestique et industrielle) s’élève à mille tonnes et elle passe à 1500 tonnes dans les pics.

La majorité des industriels ont été approvisionnés en sucre, au cours de cette semaine afin d’éviter les arrêts de production connus lors des semaines précédentes, a encore dit notre interlocuteur précisant que contrairement aux rumeurs, les usines n’ont pas fermé leurs portes mais ont réduit la production.

L’Office a approvisionné en sucre, directement la société des boissons gazeuses qui consomme 60 tonnes de sucre par jour, a-t-il précisé.

Solutions à court et moyen terme

Elyès Ben Ameur a affirmé que pour éviter les perturbations de production de certains industriels, l’OCT leur a accordé des autorisations d’importations provisoires du sucre à l’instar de la société « Délices » et « Sweety Shop » de biscuits.

Il a indiqué que la reprise de la production à la raffinerie de sucre GINOR à Jendouba a permis de disposer de 4 mille tonnes de sucre pour le marché local, notant qu’en vertu d’un accord, l’OTC va fournir à la raffinerie de sucre de Béja 23 mille tonnes de sucre brut pour être raffiné et que cette usine doit reprendre le travail au mois d’octobre..

Il a révélé que les deux usines de sucre de Béja et de Jendouba fournisset environ 170 000 tonnes de sucre par an, tandis qu’environ 200 000 tonnes de sucre blanc sont fournies par certains pays comme l’Inde et le Brésil.

Il a rassuré le citoyen tunisien sur l’existence d’un stock de réserve de sucre qui couvrira ses besoins de consommation des deux types (domestique et industriel) jusqu’à la fin de cette année.

Le café est disponible

Quant au café, le directeur général de l’Office tunisien du commerce a expliqué que la pénurie liée à cette denrée sur le marché local est due aux mêmes raisons évoquées précédemment, notant que l’Office a prévu un stock de 7 mille tonnes qui permettront de subvenir aux besoins des consommateurs pour une durée de deux mois et demi.

Il a souligné que le cours du café a augmenté de 40 à 50% sur les marchés mondiaux, indiquant que la consommation tunisienne de cette substance s’élève annuellement à 30 000 tonnes.

Ben Ameur a affirmé que l’OCT ‘achète que des produits de haute qualité, qu’il s’agisse su sucre, du café ou même en riz, indiquant que tous les produits importés font l’objet d’un contrôle sanitaire et technique.