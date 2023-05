Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Moneem Amira a souligné que le dialogue social ne se limite pas aux dossiers sociaux mais doit inclure les différentes problématiques auxquelles notre pays est confronté.

Présidant le congrès ordinaire de l’union régionale du travail (URT) à Tataouine il a précisé que le traitement des questions à caractère socio-économique, ne peut aboutir à des résultats probants sans tenir compte du contexte politique.

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT a indiqué que la centrale syndicale a lancé une initiative nationale visant à sauver le pays de la crise actuelle, rappelant que son organisation avait présenté une initiative similaire, qui a été refusée par le pouvoir en place.

« L’ambiguïté de la situation actuelle et les mesures adoptées par le gouvernement illustrées notamment dans l’augmentation du taux d’intérêt et des prix et la réduction du budget de compensation à hauteur de 2,3 pc ont eu des répercussions négatives sur le pouvoir d’achat des tunisiens « a-t-il noté.

A cette occasion, Amira a rendu hommage à un nombre de syndicalistes au départ à la retraite en présence du secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé de l’information Sami Tahri, avant l’adoption par les congressiste des rapports moral et financiers.