Le Directeur commercial de la STEG : Augmentation programmée en 2023, Smart Grids et abandon de la facture approximative

Les factures d’électricité et de gaz vont être augmentées, en 2023, selon le directeur commercial de la Société tunisienne d’électricité et de gaz, Sami Ben H’mida qui a indiqué que cette majoration a été décidée dans le cadre de la loi de finances de 2023, mais sa mise en application n’a pas encore été entérinée par la présidence du gouvernement.

Dans un entretien avec African Manager, Sami Ben H’mida a signalé que la STEG a engagé un vaste programme de modernisation dont la première phase sera achevée en 2026 et qui marquera un tournant dans la numérisation de l’entreprise.

Il a noté que la formule de la facture approximative sera supprimée dans les années à venir.

Voici le texte intégral de l’entretien.

Est-ce qu’il y a une intention de majorer la facture de l’électricité et du gaz ?

La loi de finances de 2023 a stipulé une augmentation des prix à la consommation de l’électricité et du gaz, mais elle n’a pas été mise en application, car l’ajustement des prix est du ressort de l’autorité de tutelle et de la présidence du gouvernement. Toutefois, cet ajustement est programmé, tandis que la STEG n’a pas encore reçu l’autorisation de le mettre en application, sachant que le dernier relèvement remonte au 1 mai 2022. Les années 2021 et 2020 n’ont pas connu d’augmentation, mais il y a eu une augmentation du prix de l’électricité en 2019.

Plusieurs citoyens se plaignent du gonflement des factures de la STEG et de leur écart par rapport à la consommation réelle. Comment expliquez-vous ces doléances récurrentes ?

Tout abonné remarquant que la facture s’écarte de la consommation réelle peut, après avoir pris soin de vérifier les indications sur le compteur, contacter le plus proche district de la STEG pour faire les corrections nécessaires. Les clients peuvent aussi relever directement par eux-mêmes les indications sur le compteur et actualiser la facture soit auprès du plus proche district de la STEG, soit encore à distance à travers le site WEB de la STEG, tout comme ils peuvent payer aussi à distance. Cette application a été lancée depuis 2020 et son utilisation se développe sans cesse d’une année à l’autre. Elle est de nature à réduire les plaintes car elle permet de régler la facture en fonction de la consommation réelle.

Les services de la STEG distribuent, justement, chaque jour 90 mille factures tandis que le nombre des factures atteint au total 27 millions par an, ce qui peut donner lieu à des erreurs, notamment au niveau du numéro d compteur.

Quelle est la part des factures approximatives et la moyenne des paiements des factures en général ?

Les factures approximatives représentent 50%, cependant, comme il a été signalé, les clients peuvent relever directement par eux-mêmes les indications sur le compteur et payer la consommation réelle. C’est que les doléances ont principalement trait aux factures qui constituent le point noir de nos rapports avec les abonnés. Toutefois, contrairement à ce qu’on pense, le taux de paiement des factures atteint 90%.

Comment expliquez-vous, alors, la crise financière aigue que vit la STEG ?

Les dettes des abonnés pour le compte de la STEG atteint 2,9 milliards de dinars. Cependant, ce manque à gagner n’a pas de rapport avec le défaut de paiement des factures. Il s’agit de dettes qui s’étaient accumulées sensiblement depuis 2010. Aussi, la STEG entreprend-elle actuellement une campagne pour recouvrer ses dettes auprès des organismes publics et des particuliers. Puis au vu de la situation des finances publiques, la STEG procède à l’actualisation périodique de ses dettes auprès des entreprises publiques.

Doit-on s’attendre à un impact des dettes de la STEG sur l’approvisionnement du pays en électricité et gaz ?

L’accumulation des dettes n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement en gaz naturel qui représente 97%. D’autant que l’Etat tunisien n’a jamais manqué de payer le gaz que la Tunisie achète et s’attache à honorer ses engagements envers son fournisseur, la société algérienne d’hydrocarbures, SONATRACH. Au même moment, face à la flambée des cours mondiaux des hydrocarbures, la Tunisie œuvre à accroître la part des énergies nouvelles et renouvelables dans la satisfaction de ses besoins énergétiques qui doit grimper à 24%, en 2030 contre 3% actuellement.

Et qu’en est-il du projet de passage aux réseaux électriques intelligents, les Smart Grids ?

La réalisation de la première phase du projet a démarré cette année et doit se poursuivre jusqu’en 2026. Cette première phase dont le coût est estimé à 140 millions euros, connaîtra l’installation de 430 mille compteurs intelligents d’électricité et 140 mille de gaz naturel. Les bénéficiaires constituent un échantillon relevant des différents districts de la STEG dans l’ensemble du territoire national, en attendant la généralisation de l’opération en 2027.

Quels sont les avantages attendus du projet ?

Les Smart Grids permettront de se passer définitivement de la formule de la facture approximative, sujet de tant de plaintes et de critiques, car ils vont permettre des relevés à distance , parallèlement à l’amélioration de la facturation, avec des modulations selon la nature et la période de consommation, le matin, l’après midi et le soir. L’abonné peut alors faire fonctionner ses équipements, comme les appareils électroménagers, en conséquence, à la lumière du sens d’évolution de la consommation.

La STEG s’attend aussi, grâce à ce projet une fois complètement achevé, à une amélioration de sa situation financière, car beaucoup de prestations de services seront fournies à distance, sans déplacement de la part des agents de la société. Il sera, en outre, plus aisé de tracer les fautifs en matière de paiements des factures et de prendre les mesures nécessaires à leur encontre comme la coupure du courant.