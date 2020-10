» Le dossier des ouvriers de chantiers sera résolu au cours de cette semaine après la discussion de toutes les difficultés avec le gouvernement « , a souligné mardi, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration aux médias à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Taboubi a signalé qu’un consensus a été trouvé avec le chef du gouvernement pour régulariser le dossier des ouvriers de chantiers soulignant que la phase actuelle nécessite la mobilisation de tous pour surpasser les difficultés.

Il a, en outre, indiqué que l’entretien a aussi porté sur le développement de la situation épidémiologique dans le pays et les retombées de la crise sanitaire de la COVID-19 sur tous les secteurs ainsi que les difficultés auxquelles fait face le secteur de la santé comme le manque de ressources humaines et logistiques et la nécessité de protéger tous les travailleurs dans ce secteur.

D’après Taboubi, l’augmentation du salaire minimum garanti et la hausse des prix ont été aussi à l’ordre du jour.

De son côté, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a indiqué que la situation sanitaire est critique et nécessite davantage de vigilance et l’application rigoureuse du protocole sanitaire qui est, selon lui, la seule solution pour contenir la pandémie.