Le Fisc a bien travaillé. Résultat, le déficit budgétaire baisse à 912 MDT à fin mars 2019

Selon le document du résultat de l’exécution du budget de l’Etat, jusqu’à fin mars 2019, le déficit budgétaire a été ramené à 912 MDT, contre 948 MDT à la fin de la même période de 2018. Cette légère amélioration s’explique essentiellement par une hausse de 17,1 % des ressources propres de l’Etat. Les services fiscaux du ministère tunisien des Finances ont en effet carburé à fond au cours du 1er trimestre de l’exercice en cours, rapportant 7,324 Milliards DT en recettes fiscales et 0,751 Milliard DT en recettes non fiscales.

Les recettes en fiscalité directe ont ainsi haussé de 45,2 %, les recettes en IR (impôt sur les revenus) ont augmenté de 48 % (Total trimestriel de 2,336 Milliards DT), en relation avec l’arrêt de la pratique du crédit d’impôt. Les recettes en IS (impôts sur les sociétés dont le total trimestriel a atteint 1,069 Milliard DT) ont rapporté un plus de 273 MDT, en hausse de 44,9 %. Côté impôts indirects (Total trimestriel de 3,918 Milliards DT), leurs recettes ont haussé de 7,2 % à la fin de mars 2019, rapportant un plus de 264 MDT. La TVA a ainsi rapporté 1,871 Milliard DT à fin mars 2019, l’IC 656 MDT et la douane 298 MDT.