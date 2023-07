Le Fisc demande plus d’un demi MDT (192 m€) en IS et TVA à Air liquide Tunisie

Avec un capital d’un peu plus de 40,937 MDT et une Capi boursière d’un peu plus de 144,100 MDT (168,2 MDT en 2021 selon la BVMT), c’est une entreprise de 67 ans d’âge. D’un capital à 59,11 % étranger et le reste entre BT et BNA, Air-Liquide n’a jamais été déficitaire. Introduite en bourse en 2009, elle faisait un RN de plus de 11,896 MDT, un bénéfice de 9,532 MDT en pleine année Covid-19, et 15,388 MDT en 2022, en baisse de 3,1 MDT en GA .

L’année dernière, ses revenus baissaient de presque 5 MDT, ses coûts de ventes augmentaient de 2,2 MDT, sa marge brute se retrouvait divisée par 2,5, et son résultat d’exploitation divisé par quatre. Les 3,872 MDT en produits financiers nets et les 9,749 MDT en produits de participations combleront le manque à gagner sans arriver pourtant à maintenir son résultat net au niveau de 2021. On ne sait pas si c’est à cause de la baisse de son RN, mais la rémunération annuelle du DG s’en est ressentie, passant de 1,096.486 MDT à 1,003.328 MDT seulement. Deux années auparavant en tout cas (2019), cette rémunération annuelle n’était que de 606.557 DT.

En bourse, l’entreprise n’a presque jamais été connue pour coller à son nom commercial. Elle n’est certes pas volatile, mais pas assez liquide non plus sur une cote où on voit peu de mouvement sur ce papier, si on excepte les ventes de papier A.L par la Banque de Tunisie (BT) dont la part au capital d’AL était finalement descendue au-dessous du seuil de 10 % après les 22,99 % en direct et indirect avec « Placement de Tunisie », filiale de la BT.

Introduite en bourse en octobre 2009 au prix de 43 DT, le papier AL se négociait dernièrement à 88 DT. Il avait connu son apogée à presque 577 DT (chiffres Mac Sa) en mars 2012, pour entamer ensuite une lente descente, remonter à plus de 100 DT en pleine crise de Covid où tout le monde se disputait l’oxygène, et se stabiliser à plus ou moins 90 DT. L’entreprise a toujours distribué un bon dividende qui remontait en 2022 à 5,5 DT l’action.

– Le Fisc sur la trace d’Air-Liquide, qui demande conciliation

La société a reçu le 8 septembre 2022 une notification de contrôle fiscal ponctuel qui couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) . A la date du 25 octobre 2022, l’administration fiscale a communiqué les résultats du contrôle faisant ressortir un complément d’impôts et taxes de 475.745 DT .

Cette notification a fait l’objet d’une réponse motivée par la société en date du 2 novembre 2022 rejetant les principaux chefs de redressement. Dans son courrier datant du 10 novembre 2022, l’administration fiscale a répondu aux éléments d’opposition soulevés par la société. Dans ce même courrier, l’administration fiscale a en effet maintenu sa position initiale.

Le 17 novembre 2022, la société a déposé une demande de conciliation devant la commission nationale de conciliation pour statuer sur les résultats de cette vérification fiscale ponctuelle, les procédures liées à ce contrôle étant toujours en cours.

La société a ensuite reçu, le 3 novembre 2022, une notification contrôle fiscal préliminaire qui couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, mais cette fois au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) . A la date du 8 décembre 2022, l’administration fiscale a communiqué les résultats du contrôle faisant ressortir un complément de TVA et pénalités à payer de 177.755 DT .

Cette notification a fait l’objet d’une réponse motivée par la société en date du 20 décembre 2022 rejetant les principaux chefs de redressement. Dans son courrier datant du 9 mars 2023, l’administration fiscale a maintenu sa position initiale. Une deuxième opposition a été faite par la société en date du 16 mars 2023.

A la même date, la société a déposé une demande de conciliation devant la commission nationale de conciliation pour statuer sur les résultats de cette vérification fiscale préliminaire.