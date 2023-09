Le flux migratoire subsaharien en Tunisie régularisé ?

Le flux des migrants africains subsahariens vers la Tunisie serait régularisé et non pas stoppé, à en croire le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, dans des déclarations rapportées par l’Agence Nova et relayées par Radio Diwan FM, mercredi 27 septembre.

Il a fait état « de contacts continus avec la Côte d’Ivoire et la Guinée afin que ces deux pays délivrent des visas à leurs ressortissants désireux de se rendre en Tunisie, et de cette manière, on pourrait arrêter le flux migratoire de manière détournée vers l’Europe » a-t-il prétendu !