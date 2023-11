Le FMI juge «positives» les perspectives économiques de la Libye 

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) vient de séjourner à Tunis à l’effet de discuter des développements économiques et financiers de la Libye, des perspectives macroéconomiques et des priorités de politique et de réforme du pays.

Elle a conclu que « malgré les inondations dévastatrices, les perspectives économiques à moyen terme de la Libye restent positives en raison des prix élevés du pétrole prévus. Bien que les estimations des dommages causés par les inondations ne soient pas encore disponibles, l’impact de la catastrophe sur le PIB mesuré devrait être relativement faible étant donné que l’économie de la Libye dépend largement de la production de pétrole et de gaz. Les perspectives économiques à moyen terme restent positives grâce aux prévisions de prix élevés du pétrole au niveau mondial ».

Il est urgent de définir une vision économique claire pour le pays, estime le FMI qui ajoute que, à court terme, la Libye a besoin d’un budget pour soutenir la crédibilité de sa politique, car des dépenses fiscales non ciblées compliquent la mise en œuvre de la politique macroéconomique. À moyen terme, le pays a besoin d’une stratégie économique pour se diversifier en dehors des hydrocarbures et pour favoriser une croissance plus forte et plus inclusive tirée par le secteur privé. La réduction des subventions non ciblées permettrait de libérer des ressources pour des dépenses sociales mieux ciblées et des investissements productifs. À plus long terme, les efforts de réforme structurelle devraient se concentrer sur le renforcement des institutions, l’amélioration du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT), la mise en place d’un système de gestion de la dette et d’un système de gestion de la dette.

L’équipe du FMI salue les réformes entreprises par les autorités libyennes cette année. Des progrès notables ont été accomplis pour améliorer la collecte de données, renforcer le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’innovation fintech et l’alignement de la supervision bancaire sur les normes internationales et les meilleures pratiques. Le Haut comité de surveillance financière récemment mis en place avec des représentants de l’Est et de l’Ouest pour allouer les ressources budgétaires est une amélioration, mais doit évoluer à terme vers un processus budgétaire conforme aux meilleures pratiques mondiales.

La réunification récemment annoncée de la banque centrale est un pas dans la bonne direction, souligne enfin le FMID dont l’avantage immédiat est l’amélioration de la coordination dans les domaines de la politique monétaire, de la liquidité du système bancaire et de la supervision. Les prochaines étapes devraient inclure l’intégration du système de paiement et l’unification de la structure organisationnelle et des procédures comptables de la banque centrale avant que la réunification ne soit complète.