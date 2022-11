Le fonio, une céréale ancestrale pour nourrir l’Afrique

Aliment extrêmement nutritif, le fonio est la plus ancienne céréale cultivée d’Afrique. Il mûrit rapidement dans Les sols les plus pauvres et les plus secs. Il est également sans gluten. Mais, il est tombé dans l’oubli.

Le chef sénégalais primé, Pierre Thiam, a décidé de le ressusciter et faire en sorte que le monde en tombe amoureux.

Le chef Pierre Thiam a goûté au fonio pour la première fois lorsqu’il était enfant, chez ses grands-parents, à Casamance, une région verdoyante du sud du Sénégal. Il a alors été fasciné par son goût. Mais ce n’est que des décennies plus tard, lorsqu’il est devenu un chef cuisinier renommé aux États-Unis, qu’il a réalisé tout son potentiel.

« Cette céréale n’est pas seulement excellente pour l’environnement. Cette céréale est résistante à la sécheresse. Elle pousse dans des sols pauvres, mais elle régénère le sol », explique-t-il. « C’est comme une centrale de nutrition ».

Dans cet esprit, le chef Pierre Thiam vise non seulement à redonner au fonio la place qui lui revient, mais aussi à changer le statut de la souveraineté alimentaire en Afrique.

« Je me suis toujours demandé pourquoi l’Afrique doit importer plus de nourriture qu’elle en exporte? », s’interroge-t-il. « L’Afrique possède pourtant 60 % des terres arables de la planète ».

Parmi les recettes à base de fonio, créées par ce chef, figurent notamment la salade de fonio fruitée et pudding au chocolat avec porridge de fonio.