Dans des déclarations lundi 14 août à Radio Mosaïque FM, le directeur général de l’habitat, Néjib Tounsi, a passé en revue les mesures et dispositions prises en vue de permettre au citoyen tunisien l’acquisition d’un nouveau logement, grâce à l’extension du champ d’interventions du FOPROLOS (Fonds de promotion des logements sociaux).

Il a expliqué que les amendements concernent principalement les prêts consentis par le FOPROLOS dont les interventions ont été élargies pour couvrir une nouvelle catégorie ayant un revenu 4, 5 et 6 fois supérieur au SMIG (une extension vers le haut).

Il a été également décidé de prolonger la période de remboursement des prêts jusqu’à 70 ans, avec des taux d’intérêt variant entre 1, 3,5 et 7%, et ce durant 25 ans avec une année ou deux de grâce. Il est envisagé aussi de consentir des prêts pour la construction de nouveaux logements et non pas seulement l’acquisition.