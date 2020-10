La Tunisie a annoncé qu’elle abritera le Forum de dialogue libyen à Tunis le 9 novembre sous les auspices des Nations unies. L’annonce en a été faite lors de la réunion des ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale en ligne, rapporte la site « Libya Observer ».

Le ministère tunisien des affaires étrangères a déclaré que tous les participants se sont félicités de la tenue de ces assises à Tunis le 9 novembre, les responsables tunisiens ayant réitéré leur soutien à une solution pacifique durable qui préserve la souveraineté et l’unité de la Libye dans le cadre d’un dialogue global sous les auspices des Nations unies, loin de toute ingérence étrangère.

L’UNSMIL avait indiqué précédemment que le Forum de dialogue libyen vise à parvenir à une vision unifiée des élections ajoutant que tous les participants au dialogue n’occuperont aucun poste exécutif au sein du gouvernement.

Pendant ce temps, les discussions des partis libyens à Montreux, en Suisse, se sont poursuivies sous les auspices de l’UNSMIL pour parvenir à un consensus sur le choix d’un nouveau conseil présidentiel et d’un nouveau gouvernement avec leurs autorités, qui seront à l’ordre du jour du dialogue libyen en Tunisie.

Les discussions à Montreux réunissent des représentants du Conseil présidentiel, du Haut Conseil d’État et de la Chambre des représentants, des personnalités indépendantes et des représentants des partis politiques.