Le Front de salut national appelle le président Saied à « partir »

Le président du Front de salut national, Ahmed Nejib Chebbi a appelé le président Kais Saied à « partir », après le » fiasco » du second tour des législatives, marqué par un taux d’abstention massif de plus de 90%, selon ses propos.

Lors d’une conférence de presse, Chebbi, a estimé que ce scrutin dont le taux de participation n’a pas dépassé les 11.3% « montre que très peu de Tunisiens cautionnent le processus de Kais Saied ».

« C’est un grand désaveu populaire pour le processus du 25 juillet » démarré par le gel du Parlement, avant d’accaparer tous les pouvoirs, a ajouté Ahmed Nejib Chebbi.

Pour lui, les Tunisiens ont boudé massivement les urnes, ce dimanche, alors qu’ils étaient appelés à renouveler leur Parlement, un scrutin voulu par le président Kais Saied pour mettre un point final au processus enclenché par son » coup d’Etat « , selon ses dires.

Chebbi a invité l’Union générale tunisienne du travail, la Ligue des droits de l’homme et l’Ordre des avocats à « cesser de diviser les Tunisiens entre civils et politiques », soulignant que tout le monde est sur le même bateau et que la solution à la crise passe par » une nouvelle direction politique « .

Le Front de salut national a qualifié de » catastrophique « , les résultats du second tour des législatives, appelant le président Kais Saied à » partir immédiatement « .