Le Front du Salut appelle Saïed à « quitter le poste »

Le Front du salut national a appelé le président de la République à « quitter le poste » et à organiser des élections législatives et présidentielles anticipées, exhortant les différentes forces politiques et civiles nationales à se concerter davantage et à préparer « un dialogue national inclusif ».Lors d’un point de presse tenu, mardi, dédié à la présentation de sa position au regard des résultats du référendum, le Front du salut a plaidé en faveur de la constitution d’un comité préparatoire composé de ces forces nationales et politiques pour tenir une conférence nationale au cours de laquelle seraient convenues des réformes économiques et politiques et du choix d’un gouvernement de salut qui serait en mesure de préparer la phase transitoire.Prenant la parole, Ahmed Najib Chebbi a estimé que les chiffres relatifs au référendum annoncés lundi montrent que « 75% des électeurs ont refusé de voter » et « de donner leur aval au processus du président et de conférer ainsi une « fausse légitimité à une constitution autoritaire ».Au lendemain des résultats annoncés, le président de la République est appelé à « quitter le poste » et à organiser des élections générales législatives et présidentielles « libres et intègres » permettant de rétablir la stabilité du pays « en proie à une crise grave », a martelé Chebbi. Il a souligné que le Front du salut est convaincu que le président Saïed « n’a aucun motif pour rester encore au pouvoir après l’échec de son coup d’état ».Chebbi a par ailleurs tenu à préciser que la seule source de légitimité constitutionnelle dans le pays demeure la constitution de 2014, dès lors qu’elle est « élaborée par les représentants des électeurs tunisiens, dont le nombre dépassait les 4 millions d’électeurs.

- Publicité-