Le géant britannique Global Ports s’installe à la Goulette

L’offre conjointe de la firme britannique Global Ports et de MSC Cruises, qui visait à acquérir Goulette Shipping Cruise, a été acceptée par le gouvernement tunisien.

La concession d’exploitation du port de croisière a été attribuée à Goulette Shipping Cruise en 2006 pour une durée de 30 ans, avec le droit de prolonger la période de 20 ans.

A noter que Global Ports Holding est le plus grand opérateur de ports de croisière au monde, avec une présence établie dans les régions des Caraïbes, de la Méditerranée et de l’Asie-Pacifique, y compris de vastes opérations de ports commerciaux en Turquie et au Monténégro.