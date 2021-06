Le gouvernement est tenu de publier les décrets d’application de la loi relative au recrutement des ouvriers de chantiers

Le député du Bloc démocratique au Parlement, Khaled Krichi, a déclaré qu’après la publication de la loi relative au recrutement, à titre exceptionnel, des ouvriers de chantiers âgées de 45 à 55 ans, le gouvernement est tenu de publier les décrets d’application précisant les modalités de ce recrutement et d’accélérer la régularisation de la situation de cette catégorie de travailleurs.

Dans une déclaration à la TAP, Krichi, l’un des députés ayant proposé ce projet de loi, a ajouté qu’il n’y a pas de délais fixes concernant la publication des décrets d’application de cette loi et qu’il faut faire pression sur le gouvernement pour que le dossier ne traîne pas encore davantage.

Cette loi concerne plus de 15 mille travailleurs dont un grand nombre désire bénéficier d’une indemnité de départ volontaire, a-t-il dit.

La loi n° 27 de 2021 amendant la loi relative au statut des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif a été publiée au JORT du 11 juin 2021.

Cette loi prévoit la régularisation, chaque année et par groupe, de la situation des ouvriers de chantiers âgées de plus de 45 ans et de moins de 55 ans au 20 octobre 2020. Une indemnité est accordée à ceux qui auraient choisi le départ volontaire.

Le gouvernement a signé, le 20 octobre 2020, un accord avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) concernant la régularisation de la situation d’environ 31 mille ouvriers de chantiers âgés de moins de 45 ans.