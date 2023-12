Le gouvernement somalien annonce la mort d’un important commandant shebab

Mardi 19 décembre 2023, le commandement de l’armée américaine pour l’Afrique (Africom) a déclaré avoir tué le 17 décembre « un militant shebab» dans le sud de la Somalie, près de Jilib, dans une frappe aérienne menée en coordination avec l’armée somalienne.

Deux jours plus tard, jeudi, le ministre somalien de l’information, a annoncé qu’il s’agissait de Maalim Ayman. Selon Mogadiscio, il s’était occupé de la planification de plusieurs attaques en Somalie et dans les pays voisins.

Washington le ciblait plus particulièrement pour l’attaque du 5 janvier 2020 contre le camp Simba, une base américaine et kényane de formation et d’appui à la lutte anti-terroriste. Ce camp militaire est situé dans la baie de Manda, près de l’île touristique de Lamu, sur la côte kényane et donc au sud du territoire somalien. Trois américains ont été tués dans les combats, ainsi que quatre assaillants.

« Jaysh Ayman », l’unité d’élite de Maalim Ayman existe depuis dix ans. Formée en 2013 pour des opérations au Kenya, principalement dans la forêt de Boni, dans l’État de Lamu, mais pas seulement.

Selon une étude publiée il y a un an et demi par l’Institut George Washington, collectant des fonds, recrutant et formant des combattants somali, kényans, tanzaniens et d’autres venus de plus loin, notamment d’Europe, l’unité a aussi mené des attaques en Tanzanie et en Ouganda.

Pour obtenir des informations sur Maalim Ayman, le département d’État américain promettait une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars.

