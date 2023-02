Le Groupe Chimique se met le doigt dans l’œil

La situation financière de la « Société Chimique Alkimia » se dégrade. Au 31.12.2021, elle était déjà déficitaire de 34,875 MDT (-40,174 MDT pour tout le groupe). Un déficit plus que le double de 2019 qu’elle clôturait déjà avec 15,928 MDT de perte. On ne connaît pas encore le résultat de 2022, mais « le Conseil d’Administration de la Société, réuni en juin 2022, a encore une fois confirmé sa volonté de lancer le Plan de restructuration et de sauvetage de la Société, et ce sur la base d’un engagement ferme du Groupe Chimique Tunisien à livrer de l’acide phosphorique et de l’ammoniac nécessaires pour permettre à la Société de produire du STPP technique et alimentaire, du MAP cristallisé et des NPK ».

En grande partie, les difficultés d’Alkimia sont causées par son actionnaire principal public, le Groupe Chimique Tunisie (GCT), qui y détient 39,1 % de l’entreprise, et qui fait des misères à sa filiale et la met en grosse difficulté.

– Un passif exigible de 124,3 MDT

Ses derniers états financiers montrent des fonds propres totalisant, au 30 Juin 2021, la somme négative de 66 381 476 DT contre une somme négative de 42 400 054 DT au 31 décembre 2020, en raison des pertes cumulées subies au cours des derniers exercices. Les mêmes états indiquent un passif exigible au 30 juin 2021 supérieur de plus de 124, 345 MDT à l’actif circulant. Il était supérieur de 99 188 844 DT à l’actif circulant au 31 décembre 2020.

Selon son management, « cette situation est due aux difficultés rencontrées par la société depuis plusieurs années ». Des difficultés d’ordre technique, en relation essentiellement avec les arrêts répétitifs de l’activité du bassin minier causant l’absence de la principale matière première livrée par son fournisseur unique le « Groupe Chimique Tunisien ». Des difficultés d’ordre commercial aussi, en raison de la baisse de la demande du « Tripolyphosphate de Sodium (STPP) » sur le marché international et de la perte de marchés importants face à la concurrence après les diverses déclarations de « Cas de Force Majeure » à cause de l’irrégularité de l’approvisionnement de ses usines en acide phosphorique ».

– Le Public qui tue le Privé et l’oblige à la restructuration

A ce jour, la Société dont le comportement sur la bourse de Tunis restait erratique et irrégulier, rencontre toujours de grandes difficultés pour s’approvisionner en acide phosphorique, en quantité suffisante auprès du « Groupe Chimique Tunisien » qui, selon sa stratégie, donne la priorité à l’export, mettant ainsi en difficulté les entreprises locales qui revalorisent cette matière première en fabriquant d’autres produits finis destinés à l’export .

Cette situation s’est encore aggravée suite à l’arrêt forcé, depuis le mois d’octobre 2021, de la nouvelle Unité de fabrication d’engrais soluble (MAP cristallisé) qui est entrée en exploitation le 1er juin 2022, suite à l’arrêt de l’approvisionnement en ammoniac par le « Groupe Chimique Tunisien ». Cette situation a entraîné des problèmes de trésorerie courant le premier semestre 2022 que la société a pu difficilement surmonter.

Bien que cette situation indique l’existence d’une incertitude significative sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation, les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2021 ont été préparés sur la base du principe comptable de continuité d’exploitation, compte tenu du Business Plan examiné par le Conseil d’Administration depuis juillet 2021, où il est prévu un plan de restructuration de la société, dont la 1ère étape sera la production du MAP qui a démarré en juin 2021. Or, ce projet a enregistré un arrêt sur la période octobre 2021 à juillet 2022 à cause de l’absence d’approvisionnement de l’acide phosphorique et de l’ammoniac. La production a repris courant le mois d’août 2022 suite à la signature en juillet 2022 d’un contrat de fourniture de l’ammoniac avec le « Groupe Chimique Tunisien » prévoyant une quantité minimale pour une période d’une année.

En 2ème étape, la production du STPP alimentaire, par une adaptation de l’unité de production actuelle. A ce titre, les travaux de réhabilitation de l’unité U-1000 pour la fabrication du STPP alimentaire ont été achevés et la société a commencé à obtenir les certifications nécessaires pour la commercialisation de ce produit conformément aux normes internationales.

La production du NPK dont la matière première principale est l’ammoniac fourni par le « Groupe Chimique Tunisien », et dont l’investissement nécessaire sera assuré par un apport des actionnaires privés en compte courant associé.

La réussite du plan dépend cependant de la garantie de la fourniture des quantités minimales de matières premières par le « Groupe Chimique Tunisien » et la libération des fonds nécessaires pour lancer le projet NPK par les actionnaires privés. Dans ce cadre, la « Société Chimique ALKIMIA SA » a obtenu en date du 19 juillet 2022 un accord signé de la part du « Groupe Chimique Tunisien » pour la fourniture de la quantité nécessaire d’acide phosphorique en attendant la signature du contrat entre les deux parties. La société est en train de chercher d’autres pistes pour la concrétisation du plan de restructuration dont notamment la recherche de partenaires stratégiques.