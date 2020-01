Le groupe Fleuret acquiert la française AFC Industrie en Tunisie

Le groupe français Fleuret acquiert la société «AFC Industrie» qui emploie 50 personnes sur son site de la zone Aéronautique de Fouchana à Tunis, qui est une autre société française, installée en Tunisie. C’est ce que rapporte le magazine économique français «Entreprises Occitanie».

Selon la même source, Fleuret (15 M€ de CA pour un effectif total de 150 salariés en 2019) est présidé par Nicolas Larger et installé à Saint-Orens. Ce rachat entre Français aurait pour but de «renforcer à la fois ses capacités de production « best cost » et développer ses compétences en mécanique et finition de pièces pour le compte des grands donneurs d’ordres tels que Airbus, Figeac Aero ou Mecahers..