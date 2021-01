Le groupe Ooredoo choisit Ericsson

Le groupe Ooredoo et Ericsson ont signé un accord-cadre mondial pour la fourniture de produits et de solutions de radio 5G, de base et de transport, ainsi que de services de mise en œuvre et d’intégration connexes. L’accord couvre les 10 sociétés opérationnelles du groupe au Qatar, en Indonésie, en Algérie, en Irak, au Koweït, à Oman, en Palestine, en Tunisie, au Myanmar et aux Maldives.

- Publicité-

L’accord couvre le système radio Ericsson, y compris les produits MINI-LINK 6000 qui sont capables de 10Gbps, le noyau de cloud d’Ericsson, l’infrastructure cloud et les solutions de communication cloud Ericsson. Cela permettra un support 5G de bout en bout pour transformer et moderniser numériquement les réseaux mobiles existants d’Ooredoo dans ses sociétés d’exploitation. Ces solutions permettront également de réduire considérablement le délai de mise sur le marché de nouveaux services et d’améliorer les performances du réseau d’Ooredoo afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des entreprises.

Ericsson Radio System est déjà déployé et en service dans plusieurs des sociétés d’exploitation d’Ooredoo. Dans le réseau d’Ooredoo Qatar, Ericsson Radio System, qui utilise la solution de partage de spectre Ericsson 4G/5G, a facilité une couverture 5G rapide à l’échelle nationale. En outre, en vue de préparer le réseau d’Ooredoo Qatar à accueillir de multiples événements sportifs mondiaux, Ericsson déploie ses dernières radios MIMO massives 5G à bande moyenne pour créer une expérience numérique unique pour des millions de fans de sport dans les stades, à la maison ou en déplacement.

Avec une responsabilité clé en main, Ericsson fournira un portefeuille complet de services de télécommunications. Dans le cadre de l’accord, Ericsson fournira des extensions matérielles et logicielles du réseau central, du réseau radio et du réseau de transmission, ainsi que des fonctionnalités multimédia mobiles améliorées pour les nouvelles offres de services.