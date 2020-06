Le groupe Telnet lance son premier drone à usage agricole

Le groupe Telnet Holding dévoilera, lundi, à Tunis, son premier drone tunisien à usage agricole, fabriqué avec une expertise 100% tunisienne.

Fabriqué par une équipe d’ingénieurs du groupe Telnet, ce drone pourra effectuer des missions polyvalentes dans le secteur de l’agriculture dont la livraison d’équipements dans des zones difficiles d’accès et les opérations de surveillance des récoltes et du bétail, a indiqué, lundi, à l’agence TAP, Anis Youssef, directeur d’innovation du groupe.

Autonome 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cet outil permettra aussi de surveiller et de maîtriser les incendies en plus d’assurer des opérations de sauvetage lors des inondations, a-t-il ajouté, soulignant qu’il a été conçu pour répondre aux besoins du marché national et africain.

Doté d’un système de vol automatique, d’un autre de télécommande et d’un système anti collisions, ce drone dont les dimensions sont de 4,7 mètres x 4,2 mètres, est capable, selon Anis Youssef, de survoler une distance de 800 Km à une altitude de 5Km.

Il pourra également voler pendant 8 heures en continu grâce à son large réservoir de carburant, a-t-il encore dit, faisant remarquer que le projet de sa fabrication a été lancé depuis 2018.