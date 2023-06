L’industrie des drones en Tunisie : Une réglementation frileuse voire pénalisante

L’industrie des drones, voilà un domaine où la Tunisie doit à juste titre envisager de tenir un rang particulier parmi les acteurs du secteur, singulièrement la région euro-méditerranéenne. Elle s’y essaie déjà avec des résultats propres à l’inscrire sur une orbite bien meilleure, avec un certain nombre de développements et de défis clés émergeant dans le secteur. La situation stratégique du pays, au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient, en a fait une destination attrayante pour les fabricants et les opérateurs de drones qui cherchent à tirer parti de la demande croissante de la région en matière de véhicules aériens sans pilote (UAV), estime le site spécialisé TS2 Space.

L’un des principaux moteurs de l’industrie des drones en Tunisie a été l’accent mis par le pays sur le développement de son secteur de la technologie et de l’innovation. Le gouvernement a activement encouragé la croissance de l’industrie des drones par le biais d’une série d’initiatives, notamment des incitations fiscales, le financement de la recherche et du développement et le soutien aux start-ups et aux entrepreneurs.

Aussi la Tunisie cultive-t-elle la vocation de devenir une plaque tournante pour la technologie des drones, avec un certain nombre d’entreprises locales et d’acteurs internationaux qui s’installent dans le pays. Ces entreprises sont impliquées dans une série d’activités, allant de la fabrication et de l’assemblage à la formation et aux services de conseil.

En fait, l’industrie tunisienne des drones est prête à connaître une croissance continue dans les années à venir. La situation stratégique du pays, son environnement commercial favorable et l’accent mis sur l’innovation et la technologie en font une destination attrayante pour les fabricants et les opérateurs de drones qui cherchent à tirer parti de la demande croissante de drones dans la région.

En outre, l’engagement du gouvernement à développer le secteur et sa volonté de travailler avec les parties prenantes de l’industrie pour répondre aux préoccupations réglementaires et sécuritaires sont de bon augure pour l’avenir de l’industrie.

Dans l’ensemble, l’industrie tunisienne des drones est un acteur clé dans le secteur croissant de la technologie et de l’innovation de la région. Avec les bonnes politiques et réglementations en place, l’industrie a le potentiel de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de contribuer aux objectifs de développement du pays.

Cap sur les drones civils

L’utilisation de drones dans des secteurs très variés (militaire, agriculture, spectacles) n’est pas une pratique nouvelle. Les autorités tunisiennes jugent utile d’étudier l’opportunité de développer la filière des drones civils en Tunisie.

Un marché promis à un avenir radieux pourrait transformer progressivement le paysage industriel tunisien, permettant l’apparition de nouveaux acteurs clés pour la filière civile, avec une forte organisation de développement sur les marchés internationaux.

La mission étant d’identifier les conditions optimales pour que la filière des drones civils puisse se développer au mieux à l’échelle nationale et internationale au moyen de la mise en place d’un cadre normatif et réglementaire, et du soutien à apporter à la RDI de l’industrie (outils et logiciel, automatisation…).

Une première initiative réalisée par le groupe TELNET avait initié depuis 2018 un projet de fabrication de drone « Phénix » avec une expertise tunisienne. Le prototype du drone a été conçu par l’équipe de TELNET (avec une équipe de 30 personnes) et inspiré par le modèle de leur partenaire japonais. D’une envergure de 4,2 m sur 4,7 m, le drone pourra voler à une altitude de 5.000 m sur une distance de 800 km, avec une autonomie de 8h. Il servira des domaines variés, de l’agriculture à la surveillance, ou encore la livraison de biens vers des endroits difficilement accessibles.

Le drone Phénix a été testé au sol tunisien mais avec l’inadaptation de la réglementation en vigueur, ce joyau technologique fait face, aujourd’hui, à de multiples enjeux. Malheureusement la circulation de ce drone dans l’espace aérien n’est pas encore validée par les autorités et poussera les dirigeants de TELNET à effectuer leur test au Japon afin de valider son fonctionnement et obtenir la certification.

Beaucoup reste à faire pour fournir un contexte réglementaire et technique applicable et durable pour cette aviation futuriste. Un lobbying doit se faire afin de booster cette nouvelle révolution technologique.

Le frein réglementaire

D’ores et déjà, la Tunisie commence à reconnaître le potentiel des drones et cherche à réviser sa réglementation pour encourager la croissance de l’industrie. Le gouvernement tunisien revoit actuellement ses lois et règlements concernant l’utilisation des drones et envisage un certain nombre de changements pour moderniser le cadre.

Le gouvernement envisage un certain nombre de propositions qui faciliteraient l’utilisation de drones par les citoyens et les entreprises en Tunisie. Il s’agit notamment de réduire les frais d’enregistrement des drones, de rationaliser le processus d’enregistrement et d’autoriser l’utilisation des drones à des fins commerciales. Le gouvernement envisage également d’augmenter la limite de hauteur pour les vols de drones, permettant aux drones de voler dans plus de zones et permettant aux drones d’être utilisés pour les livraisons.

Le gouvernement tunisien envisage également d’offrir davantage de possibilités de formation aux opérateurs de drones. Le gouvernement étudie les moyens de faciliter l’obtention par les particuliers de la formation nécessaire pour utiliser des drones en toute sécurité et légalement.

En fin de compte, le gouvernement tunisien s’est engagé à créer un cadre réglementaire qui encouragera la croissance et le développement de l’industrie des drones dans le pays. Le gouvernement cherche à s’assurer que sa réglementation est à jour et qu’elle protège la sécurité des citoyens et l’environnement tout en permettant l’innovation et la croissance.