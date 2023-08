Le groupe TGH des Chabchoub s’épanoui en Afrique grâce à Haytcom

Le pôle de télécommunication de Tawasol Group Holding de la famille Chabchoub, a terminé le 2ème Trimestre 2023 avec une croissance de 6,3% avec un volume de chiffre d’affaires de 5,844 MDT contre 5,499 MDT comparativement à la même période. Le Chiffre d’affaires a été consolidé par le volume des opérations à l’export avec une croissance de plus de 30% sur la période. Le pôle est pénalisé dans son développement par le manque de ressources de financement. Le pôle est composé par deux sociétés Haytcom et Retel Service. La société Retel service opère uniquement sur le métier de la fibre optique et seulement sur le marché national.

C’est ainsi que dans la filiale RDC (République Démocratique du Congo), on constate une consolidation de la part de marché de Haytcom, avec le renforcement de plusieurs contrats cadres avec ZTE et le début de collaboration avec un nouveau client Africell En Ethiopie, c’est une nouvelle collaboration s’est instaurée avec ZTE ce qui a permis d’améliorer le CA dans ce pays. La croissance de l’activité en Ethiopie a en partie bénéficié de l’installation d’un deuxième opérateur de téléphonie. Dans la filiale du Maroc, Tawasol enregistre le démarrage des activités avec un nouveau donneur Nokia avec de meilleures marges.